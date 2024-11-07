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Владимир Селиванов раскрыл, как часто видится с дочерью, за которую судится с бывшей женой

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Владимир Селиванов, известный по роли в сериале "Реальные пацаны", в беседе с журналистами на премии журнала "ОК!" рассказал, что нечасто видится со своей семилетней дочерью Евой. Однако он отметил, что старается звонить девочке каждый день, как только у него появляется такая возможность.

Владимир Селиванов раскрыл, как часто видится с дочерью, за которую судится с бывшей женой
Фото: Telegram by Telegram-канал Владимира Селиванова, PDM

Владимир объяснил, что не может проводить с дочерью много времени из-за напряжённых отношений с бывшей супругой. Но он всегда на связи с ребёнком и активно участвует в судебных разбирательствах, чтобы установить местожительство Евы с ним и его новой семьёй.

Селиванов подчеркнул, что не стремится лишить бывшую жену родительских прав. Его цель — чтобы дочь жила вместе с ними.

"Я думаю, что всё наладится. Я стараюсь звонить ей каждый день или через день, но не всегда получается. Многие думают, что я хочу лишить её родительских прав, но это не так. Я просто хочу, чтобы она жила с нами", — сказал актёр.

Ранее принц Уильям поделился своими мыслями о самочувствии своей супруги Кейт Миддлтон.

Уточнения

Владимир Юрьевич Селиванов (род. 22 июля 1985, Лысьва, Пермский край, СССР) (VAVAN) — российский актёр, музыкант, участник КВН. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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