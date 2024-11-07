Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании

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В Ирландии начался суд над Конором Макгрегором — бывшим чемпионом UFC, который оказался в центре внимания в связи с обвинениями в изнасиловании.

Фото: YouTube канал @gundaychannel by Скриншот видео YouTube канала @gundaychannel, PDM

Представители пострадавшей утверждают, что боец вместе со своим другом совершил насильственные действия в номере отеля. По словам 35-летней Никиты Хэнд, она познакомилась с Макгрегором в клубе, и он предложил ей и её подружкам прокатиться на машине, а затем отвёз в пентхаус Beacon.

На следующее утро женщина обратиласт к врвчу, которому призналась, что в какой-то момент перестала «сопротивляться, так как думала, что Конор её убьёт». Потерпевшая требует от Макгрегора денежной компенсации, в то время как адвокаты ирландца пытаются обвинить её в мошенничестве и вымогательстве.

Сам боец признал, что вступал в половую связь с пострадавшей, но утверждает, что всё происходило по взаимному согласию.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.



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