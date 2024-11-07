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Принц Уильям высказался о самочувствии Кейт Миддлтон, завершившей курс химиотерапии

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Уильям поделился своими мыслями о самочувствии своей жены, принцессы Кейт Миддлтон, перед началом Earthshot Prize в Кейптауне — экологической премии, учреждённой им несколько лет назад.

Принц Уильям высказался о самочувствии Кейт Миддлтон, завершившей курс химиотерапии
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, PDM

В беседе с журналистами наследник британского престола отметил, что его супруга находится в прекрасной форме после завершения курса химиотерапии.

"Она чувствует себя замечательно, спасибо. Я надеюсь, что она будет наблюдать за церемонией сегодня вечером. Она всегда поддерживала меня и была великолепна в этот непростой год", — сказал принц.

Также он продемонстрировал браслет, сделанный его дочерью, принцессой Шарлоттой, который обещал не снимать и не потерять.

Кейт Миддлтон узнала о своём диагнозе 22 марта. Последующие несколько месяцев она посвятила лечению, отказавшись от королевских обязанностей и светских выходов. 9 сентября супруга принца Уильяма опубликовала видео, в котором объявила об успешном завершении курса химиотерапии и готовности вернуться к работе.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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