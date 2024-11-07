Пригожин объяснил, почему гонорара артистам в миллион рублей недостаточно

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер и медиаменеджер Иосиф Пригожин высказал своё мнение о том, что идея снижения гонораров артистам до одного миллиона рублей является неразумной. Он объяснил, что артисты зарабатывают не только себе, но и своим сотрудникам, а также оплачивают костюмы, технику и другие расходы.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0

В качестве примера он привёл народного артиста РФ Филиппа Киркорова, в команде которого работает 77 человек. По словам продюсера, Киркоров должен заплатить всем своим сотрудникам, но одного миллиона рублей ему не хватит.

"У него расходы под два миллиона. То есть он ещё что, должен доплатить за это?" — задался вопросом Пригожин.

Кроме того, артисты тратят деньги на инструменты, костюмы, технику и прочие расходы. Также, по словам продюсера, с вырученных денег платятся налоги. Пригожин назвал подобные инициативы "издевательским самодурством", которое может навредить репутации авторов подобных идей. В завершение он призвал депутатов "опомниться".

Ранее сын Игоря Верника спровоцировал слухи о романе со звездой сериала "Папины дочки".

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.