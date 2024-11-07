Верник перестал скрывать роман с молодой актрисой из популярного сериала

Актёр Григорий Верник стал объектом слухов о романе с Полиной Денисовой, звездой сериала «Папины дочки. Новые». Молодые люди были замечены вместе на премии журнала ОК!.
Как сообщает Super.ru, сын народного артиста Игоря Верника и его избранница не скрывали своих чувств на публике. Они не стеснялись флиртовать и нежно обниматься.
В появившемся видеоролике можно увидеть, как 23-летний Григорий Верник обнимает за столом 20-летнюю Полину Денисову, а затем девушка кладёт голову ему на плечо.
Григорий Верник родился в браке Игоря Верника с журналисткой Марией Верник, которые расстались в 2009 году. Наследник артиста окончил Школу-студию МХАТ с отличием и сейчас служит в Московском драматическом театре на Малой Бронной.
Полина Денисова исполняет одну из главных ролей в продолжении культового сериала «Папины дочки». Она играет старшую сестру.
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И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор.
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