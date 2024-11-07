Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Костенко рассказала, почему была вынуждена отказаться от алкоголя: всё закончилось капельницей
Заварные блины на молоке без яиц идеальны для любой начинки
Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян
Владимир Селиванов раскрыл, как часто видится с дочерью, за которую судится с бывшей женой
РСТ: Туры на Кубу уже превышают показатели прошлого года
Эксперты развеяли три популярных мифа об отдыхе на Мальдивах
Ваша кошка будет здоровой и послушной, если вы будете следовать этим правилам
Штраф за обычные вещи в багажнике: что нельзя оставлять в машине
Принц Уильям высказался о самочувствии Кейт Миддлтон, завершившей курс химиотерапии

Верник перестал скрывать роман с молодой актрисой из популярного сериала

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Григорий Верник стал объектом слухов о романе с Полиной Денисовой, звездой сериала «Папины дочки. Новые». Молодые люди были замечены вместе на премии журнала ОК!.

Верник перестал скрывать роман с молодой актрисой из популярного сериала
Фото: instagram.com by личный аккаунт Григория Верника в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает Super.ru, сын народного артиста Игоря Верника и его избранница не скрывали своих чувств на публике. Они не стеснялись флиртовать и нежно обниматься.

В появившемся видеоролике можно увидеть, как 23-летний Григорий Верник обнимает за столом 20-летнюю Полину Денисову, а затем девушка кладёт голову ему на плечо.

Григорий Верник родился в браке Игоря Верника с журналисткой Марией Верник, которые расстались в 2009 году. Наследник артиста окончил Школу-студию МХАТ с отличием и сейчас служит в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Полина Денисова исполняет одну из главных ролей в продолжении культового сериала «Папины дочки». Она играет старшую сестру.

Ранее актриса Юлия Хлынина рассказала, какие изменения произошли с ней в браке.

Уточнения

И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату
Красота и стиль
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату Аудио 
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как укрыть розы на зиму простым способом
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян
Взгляд из Италии: "Газпром" удивляет
Владимир Селиванов раскрыл, как часто видится с дочерью, за которую судится с бывшей женой
РСТ: Туры на Кубу уже превышают показатели прошлого года
Эксперты развеяли три популярных мифа об отдыхе на Мальдивах
Ваша кошка будет здоровой и послушной, если вы будете следовать этим правилам
Штраф за обычные вещи в багажнике: что нельзя оставлять в машине
Принц Уильям высказался о самочувствии Кейт Миддлтон, завершившей курс химиотерапии
Эксперты дали советы по улучшению шумоизоляции в квартире
Россиянам рассказали, как уменьшить расходы на ремонт вдвое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.