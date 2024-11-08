Рамазана Рабаданова задержали в Махачкале по делу о беспорядках в аэропорту

Вечером 6 ноября известного дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова задержали в Махачкале, предположительно, из-за дела о беспорядках в аэропорту в октябре 2023 года.
Сообщается, что Рабаданов регулярно посещал заседания суда с целью поддержать обвиняемых.
Рабаданов прославился в 2008 году, комментируя матч между Россией и Нидерландами. В самом Дагестане о нём узнали в 90-х, когда он озвучивал турниры Rings, вольную борьбу, собачьи бои и даже голливудские фильмы.
В доме комментатора проходят обыски, сыну сообщили о возможном обвинении по статье 222 УК РФ. Полицейские также опрашивают соседей.
Махачкала́ — город на юге России (на Кавказе), расположенный на берегу Каспийского моря.
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