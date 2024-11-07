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Инстасамка съехала из сгоревшей квартиры, а хозяйку проверят на законность установки камина

1:03
Шоу-бизнес

Владелицу сгоревшей квартиры Инстасамки проверят на законность установки камина. Ей оказалась экс-супруга депутата Госдумы Сергея Веремеенко Алла, подозреваемая в мошенничестве при продаже ТРК "Огни Уфы".

Инстасамка съехала из сгоревшей квартиры, а хозяйку проверят на законность установки камина
Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal

В 2010-х она приобрела 278-метровую квартиру на чердаке дома в центре столицы. Во время пожара 4 ноября от квартиры остались лишь обгоревшие стены. Сейчас она подсчитывает ущерб и компенсацию для пострадавших соседей, затопленных при тушении огня.

Хозяйка квартиры, сдававшейся в аренду Инстасамке, которая, кстати уже съехала оттуда, не впервые имеет проблемы с законом. В 2013 году прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело о мошенничестве против руководителей ООО "Шоу-сервис" — Сергея, Аллы и Маргариты Веремеенко. Ущерб бюджету от их действий составил 110 млн рублей.

Уточнения

Инстаса́мка — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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