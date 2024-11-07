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Актриса Юлия Хлынина раскрыла, какие изменения произошли с ней в браке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Юлия Хлынина в интервью "Леди.Mail.ru" поделилась, что после замужества её взгляды на финансовую сторону жизни изменились. Она позволила своему мужу платить за себя, что стало для неё новым опытом.

Актриса Юлия Хлынина раскрыла, какие изменения произошли с ней в браке
Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Хлыниной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

"Я готова разделить ответственность с любимым человеком, принимать его помощь и распределять бюджет. Но от этого я не становлюсь менее самостоятельной", — считает артистка.

Она также отметила, что благодаря своей профессии актрисы может удовлетворить все свои потребности. Хлынина довольна заработком и в кино, и в театре. Она подчеркнула, что воспитывалась в условиях, когда нужно полагаться только на собственные силы.

В 2020 году актриса Юлия Хлынина сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского, который далёк от мира шоу-бизнеса.

Ранее стало известно имя самого дорогого артиста на Новый год.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Хлы́нина (род. 11 января 1992, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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