Актриса Юлия Хлынина раскрыла, какие изменения произошли с ней в браке

Актриса Юлия Хлынина в интервью "Леди.Mail.ru" поделилась, что после замужества её взгляды на финансовую сторону жизни изменились. Она позволила своему мужу платить за себя, что стало для неё новым опытом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Хлыниной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

"Я готова разделить ответственность с любимым человеком, принимать его помощь и распределять бюджет. Но от этого я не становлюсь менее самостоятельной", — считает артистка.

Она также отметила, что благодаря своей профессии актрисы может удовлетворить все свои потребности. Хлынина довольна заработком и в кино, и в театре. Она подчеркнула, что воспитывалась в условиях, когда нужно полагаться только на собственные силы.

В 2020 году актриса Юлия Хлынина сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского, который далёк от мира шоу-бизнеса.

Ранее стало известно имя самого дорогого артиста на Новый год.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Хлы́нина (род. 11 января 1992, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино.



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