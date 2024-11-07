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Супруга мужчины, спасшего Билана на Эльбрусе, обвинила певца в неблагодарности

0:59
Шоу-бизнес

Жена спасителя автомобиля Димы Билана Мадина Кучменова рассказала, что певец никак не поблагодарил ее мужа за помощь во время бурана на Эльбрусе.

Супруга мужчины, спасшего Билана на Эльбрусе, обвинила певца в неблагодарности
Фото: YouTube канал @sobchak by Скриншот видео YouTube канала @sobchak, PDM

В тот момент, когда погода не на шутку разбушевалась, Муж Мадины, Тахир Кучменов, вызвался отбуксировать машину певца, который бросив водителя, пересел в другое авто.

Мадина возмутилась, что Билан не поблагодарил Кучменова и даже притворился другим человеком. В то же время водитель знаменитости оказался более воспитанным и предложил денежное вознаграждение за помощь, но её муж отказался.

"Он обнял его, поблагодарил, сказал спасибо большое и уехал", — заявила жительница Кабардино-Балкарии.

Ранее Билан рассказывал, что застрял на Эльбрусе во время снежной бури на высоте 2400 метров. Артисту и его команде удалось благополучно добраться до места.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н — российский певец, автор песен и киноактёр. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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