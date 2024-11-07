Супруга мужчины, спасшего Билана на Эльбрусе, обвинила певца в неблагодарности

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена спасителя автомобиля Димы Билана Мадина Кучменова рассказала, что певец никак не поблагодарил ее мужа за помощь во время бурана на Эльбрусе.

Фото: YouTube канал @sobchak by Скриншот видео YouTube канала @sobchak, PDM

В тот момент, когда погода не на шутку разбушевалась, Муж Мадины, Тахир Кучменов, вызвался отбуксировать машину певца, который бросив водителя, пересел в другое авто.

Мадина возмутилась, что Билан не поблагодарил Кучменова и даже притворился другим человеком. В то же время водитель знаменитости оказался более воспитанным и предложил денежное вознаграждение за помощь, но её муж отказался.

"Он обнял его, поблагодарил, сказал спасибо большое и уехал", — заявила жительница Кабардино-Балкарии.

Ранее Билан рассказывал, что застрял на Эльбрусе во время снежной бури на высоте 2400 метров. Артисту и его команде удалось благополучно добраться до места.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н — российский певец, автор песен и киноактёр.



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