Стало известно имя самого дорогостоящего артиста на Новый год

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров стал самым дорогим артистом на Новый год.

Фото: pxhere.com by rafabendo, PDM

Как выяснила "Комсомольская правда", новогодний концерт с его участием пройдет в престижном зале "Барвиха Luxure Village". Стоимость билетов на мероприятие варьируется от 220 тысяч до 295 тысяч рублей за столики, а чуть дальше — от 85 тысяч до 190 тысяч. При этом за указанную сумму зрители смогут насладиться только программой, а за еду придётся платить отдельно.

В этот же день на сцену выйдет и Анна Asti. Планируется, что артисты споют дуэтом.

Депутат Игорь Антропенко 30 октября выступит с инициативой снизить гонорары артистов за новогодние выступления. Он считает несправедливым тот факт, что музыканты за час работы получают больше, чем участники специальной военной операции на Украине за месяцы службы.

Ранее Владимир Познер рассказал, считает ли себя патриотом России.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров, по отцовству — Фили́пп Бедро́с Крикорян; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.