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Владимир Познер честно ответил на вопрос, считает ли себя патриотом России: посмотрите, что я сделал

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Владимир Познер не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он себя патриотом России, но предложил оценить свои собственные заслуги.

В беседе с "Абзацем" он напомнил, что обычно "родиной" принято считать место рождения. Владимир Познер отметил, что родился во Франции.

"Если есть вопрос, патриот ли я России, то я просто говорю: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос", — сказал журналист.

Недавно кинематографист Никита Михалков в своей авторской программе "Бесогон ТВ" выразил возмущение по поводу выхода фильма Владимира Познера "Турецкая тетрадь" на Первом канале. Он напомнил о высказываниях телеведущего, в частности, о том, что он "не чувствует себя русским".

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Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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