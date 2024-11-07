Владимир Познер честно ответил на вопрос, считает ли себя патриотом России: посмотрите, что я сделал

Журналист и телеведущий Владимир Познер не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он себя патриотом России, но предложил оценить свои собственные заслуги.
В беседе с "Абзацем" он напомнил, что обычно "родиной" принято считать место рождения. Владимир Познер отметил, что родился во Франции.
"Если есть вопрос, патриот ли я России, то я просто говорю: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос", — сказал журналист.
Недавно кинематографист Никита Михалков в своей авторской программе "Бесогон ТВ" выразил возмущение по поводу выхода фильма Владимира Познера "Турецкая тетрадь" на Первом канале. Он напомнил о высказываниях телеведущего, в частности, о том, что он "не чувствует себя русским".
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Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.
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