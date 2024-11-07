Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мощный выброс Солнца достиг Меркурия: планета в плазменном вихре
Вот какие эмоции могут испытывать собаки. Рассказываем интересные факты о питомцах
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Как новичку стать уверенным за рулём: три важных шага
Бортпроводники против: что пассажирам не стоит делать на борту
Актриса Юлия Хлынина раскрыла, какие изменения произошли с ней в браке
Люди, видящие больше: как работает феномен тетрахроматии
Доктор назвал преимущества бега в холодную погоду
Неисправности тормозов, о которых стоит знать каждому водителю

Полина Гагарина пожаловалась на турбекулёзный кашель

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина, поделившись в своём блоге, сообщила о болезни. Она рассказала, что у неё появился "турбекулёзный" кашель.

Полина Гагарина пожаловалась на турбекулёзный кашель
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Артистка призналась, что за эту осень болеет уже четвёртый раз.

"Люблю осень", — с иронией отметила исполнительница.

24 июня Полина Гагарина, как и певец Шаман (Ярослав Дронов) и актёр Иван Охлобыстин, попала в санкционный список Евросоюза. 17 октября артистка обратилась с иском в Европейский суд, требуя снять с неё ограничения. Она указала на нарушения со стороны Совета ЕС, включая отсутствие причины для внесения в список, невыполнение "бремени доказывания", а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей от двух разных мужей — сына Андрея от актёра Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова.

Ранее стали известны последние слова Армена Джигарханяна перед смертью.

 

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы
Садоводство, цветоводство
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы Аудио 
Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю
Авто
Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как укрыть розы на зиму простым способом
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость
Как новичку стать уверенным за рулём: три важных шага
Бортпроводники против: что пассажирам не стоит делать на борту
Актриса Юлия Хлынина раскрыла, какие изменения произошли с ней в браке
Люди, видящие больше: как работает феномен тетрахроматии
Доктор назвал преимущества бега в холодную погоду
Неисправности тормозов, о которых стоит знать каждому водителю
Найти модель джинсов своей мечты проще, чем кажется
Стало известно имя самого дорогостоящего артиста на Новый год
Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 5 важных шагов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.