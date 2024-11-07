Полина Гагарина пожаловалась на турбекулёзный кашель

Певица Полина Гагарина, поделившись в своём блоге, сообщила о болезни. Она рассказала, что у неё появился "турбекулёзный" кашель.
Артистка призналась, что за эту осень болеет уже четвёртый раз.
"Люблю осень", — с иронией отметила исполнительница.
24 июня Полина Гагарина, как и певец Шаман (Ярослав Дронов) и актёр Иван Охлобыстин, попала в санкционный список Евросоюза. 17 октября артистка обратилась с иском в Европейский суд, требуя снять с неё ограничения. Она указала на нарушения со стороны Совета ЕС, включая отсутствие причины для внесения в список, невыполнение "бремени доказывания", а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.
Полина Гагарина воспитывает двоих детей от двух разных мужей — сына Андрея от актёра Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова.
Ранее стали известны последние слова Армена Джигарханяна перед смертью.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.
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