Полина Гагарина пожаловалась на турбекулёзный кашель

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина, поделившись в своём блоге, сообщила о болезни. Она рассказала, что у неё появился "турбекулёзный" кашель.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Артистка призналась, что за эту осень болеет уже четвёртый раз.

"Люблю осень", — с иронией отметила исполнительница.

24 июня Полина Гагарина, как и певец Шаман (Ярослав Дронов) и актёр Иван Охлобыстин, попала в санкционный список Евросоюза. 17 октября артистка обратилась с иском в Европейский суд, требуя снять с неё ограничения. Она указала на нарушения со стороны Совета ЕС, включая отсутствие причины для внесения в список, невыполнение "бремени доказывания", а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей от двух разных мужей — сына Андрея от актёра Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова.

Ранее стали известны последние слова Армена Джигарханяна перед смертью.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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