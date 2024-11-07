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Раскрыты последние печальные слова Армена Джигарханяна перед смертью

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова, в эфире программы "Малахов" поделилась, что незадолго до своей кончины её супруг говорил грустные слова о том, что он "проиграл свою жизнь".

Раскрыты последние печальные слова Армена Джигарханяна перед смертью
Фото: YouTube канал Биографии всех знаменитостей by Скриншот видео YouTube канала Биографии всех знаменитостей, PDM

Армен Джигарханян и Татьяна Власова были вместе почти 40 лет, но в преклонном возрасте актёр разорвал отношения с ней, закрутив роман с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако в 2019 году он вновь сошёлся со своей второй супругой Власовой, которая ради него вернулась из США.

"В последнее время он вообще очень мало говорил. Но одну страшную фразу он всё-таки сказал в больнице: "Я проиграл свою жизнь", — вспомнила Власова.

По её словам, артист искренне сожалел о браке с пианисткой и считал его самой большой ошибкой в своей жизни. Сама Власова также винит себя в разрыве отношений с Джигарханяном и признаёт, что допускала ошибки в их союзе. Она отметила, что в сложный период проживала на две страны, так как супруг не хотел уезжать в США.

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Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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