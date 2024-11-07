Уехавший из России комик рассказал, как бухал и плакал в эмиграции

Стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России в Армению, признался в эмоциональных проблемах из-за эмиграции.
Он рассказал, что в мае 2023 года обратился к психотерапевту с депрессией и сейчас принимает антидепрессанты. Из-за этого он даже бросил пить, хотя раньше переживания довели его до психического срыва.
"На меня навалилось все в мае и, видимо, сорвало мне кукуху. Я начал очень сильно срываться эмоционально: я бухал и мог плакать, мог кричать по телефону на кого-то", — высказался юморист о сложностях эмиграции.
Расстраивает комика и снижение интереса россиян к его выступлениям на YouTube. Новые ролики совсем не набирают просмотров.
Стенда́п-коме́дия — комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией.
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