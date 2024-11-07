В России не нашли актёра на роль Штирлица и будут воскрешать Вячеслава Тихонова

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экранизация приключений советского разведчика Штирлица в тылу врага была настолько успешной, что желание превратить культовый сериал в прибыльную франшизу привело к неожиданным решениям.

Фото: YouTube канал The Films by Скриншот видео YouTube канала The Films, PDM

Недавно объявили о начале кастинга для новых "Семнадцати мгновений весны", однако поиск подходящего актера не увенчался успехом. После нескольких неудач и обсуждения с семьей Вячеслава Тихонова, было принято решение "воскресить" Штирлица с помощью искусственного интеллекта, как это было сделано с Юрием Никулиным для фильма "Манюня".

"В течение года мы отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс", — заявил в беседе с журналистами генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

Также Эрнст сообщил, что у сестер Семёновых были выкуплены права на практически все повести о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, более известного под своей агентурной фамилией — Штирлиц.

Уточнения

Вячесла́в Васи́льевич Ти́хонов — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания.



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