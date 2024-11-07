Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная картофельная запеканка на вашем столе! Все хитрости приготовления
Ошибки при обгоне грузовиков: как избежать опасных ситуаций
Открой для себя ароматные чаи, чтобы пережить осеннюю хандру
Новая метла. Команда Трампа начала обсуждение плана завершения конфликта на Украине
Почему появляются тёмные круги под глазами и как с ними бороться
Как вода влияет на похудение: неожиданные результаты исследований
В США обсуждают снятие санкций с России после победы Трампа
Здоровая спина после 40: лучшие упражнения
Ваш щенок больше не будет кусаться, вот что нужно сделать

Назван самый дорогостоящий артист на Новый год

0:55
Шоу-бизнес

Певец и шоумен Филипп Киркоров признан самым дорогим артистом на Новый год. Накануне праздников у артистов начинается самая жаркая пора. Пользуясь возможностью, они колесят по корпоративам и концертам, чтобы заработать большие деньги.

Назван самый дорогостоящий артист на Новый год
Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, PDM

Филипп Киркоров в новогодние праздники планирует выступить в зале "Барвиха Luxure Village" в компании певицы Анны Асти. Обе звезды споют свои лучшие хиты, а возможно и выступят дуэтом.

Стоимость билетов на концерт начинается от 220 000 до 295 000 рублей за столики у сцены. Чуть дальше — от 85 000 до 190 000 рублей.

В цену билета входит не только сам концерт, но и шоу-программа. Но за праздничный стол гостям мероприятия придётся заплатить отдельно.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Почему появляются тёмные круги под глазами и как с ними бороться
Как вода влияет на похудение: неожиданные результаты исследований
В США обсуждают снятие санкций с России после победы Трампа
Здоровая спина после 40: лучшие упражнения
Ваш щенок больше не будет кусаться, вот что нужно сделать
Милла Йовович трогательно поздравила свою дочь с 17-летием
Цунами-гигант: как Литуйя стала свидетельством самых мощных волн на Земле
Как ранчо в Коста-Рике превратилось в роскошный отель рядом с вулканом
Разбираемся, как правильно сочетать обувь и сумку
В России не нашли актёра на роль Штирлица и будут воскрешать Вячеслава Тихонова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.