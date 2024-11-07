Назван самый дорогостоящий артист на Новый год

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и шоумен Филипп Киркоров признан самым дорогим артистом на Новый год. Накануне праздников у артистов начинается самая жаркая пора. Пользуясь возможностью, они колесят по корпоративам и концертам, чтобы заработать большие деньги.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, PDM

Филипп Киркоров в новогодние праздники планирует выступить в зале "Барвиха Luxure Village" в компании певицы Анны Асти. Обе звезды споют свои лучшие хиты, а возможно и выступят дуэтом.

Стоимость билетов на концерт начинается от 220 000 до 295 000 рублей за столики у сцены. Чуть дальше — от 85 000 до 190 000 рублей.

В цену билета входит не только сам концерт, но и шоу-программа. Но за праздничный стол гостям мероприятия придётся заплатить отдельно.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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