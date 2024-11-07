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Милла Йовович трогательно поздравила свою дочь с 17-летием

1:04
Шоу-бизнес

Американская актриса и модель с русскими корнями Милла Йовович нежно поздравила свою старшую дочь с днём рождения, опубликовав архивные снимки.

Милла Йовович трогательно поздравила свою дочь с 17-летием
Фото: Канал t.me/selebrty by Скриншот канала t.me/selebrty, PDM

Эвер, которой исполнилось 17 лет, стала предметом гордости и восхищения своей знаменитой матери.

Трогательное обращение к дочери и воспоминания о самых милых моментах, связанных с малышкой, актриса опубликовала в своих соцсетях.

"Я помню, как смотрела на тебя, когда ты была маленькой и красивой. Я думала, какой ты станешь, когда вырастешь. Не верилось, что ты вырастешь такой умной и рассудительной. Я очень горжусь тем, что я твоя мама. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. С днём рождения, моё дорогое сердце!", — написала звезда Голливуда.

Эвер унаследовала от мамы красивые черты лица и прекрасную фигуру и уже давно пробует себя в модельном бизнесе. Девушка часто появляется на подиуме вместе с Миллой.

Уточнения

Ми́лица Богда́новна Йо́вович (род. 17 декабря 1975, Киев), более известная как Ми́лла Йо́вович (англ. Milla Jovovich), — американская киноактриса, музыкант, фотомодель и модельер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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