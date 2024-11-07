Селена Гомес рассказала, из-за чего не может похудеть

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Селена Гомеc часто подвергается критике хейтеров. Её внешность и лишний вес с интересом обсуждают.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

После недавнего появления 32-летней знаменитости на премьере фильма "Эмилия Перес" в очередной раз антифанат высказался в грубой форме о фигуре Селены. На этот раз звезда молчать не стала, пишет "СЭ".

"Меня от этого тошнит. У меня СИБР (синдром избыточного бактериального роста тонкого кишечника). Время от времени он обостряется. Мне не важно, что я не выгляжу худой. Мое тело не такое. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек", — высказалась певица в комментариях к видео.

Добавим, что помимо этого диагноза Гомес страдает от системной красной волчанки.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.

