Актриса Ирина Темичева назвала секрет крепкого и долгосрочного брака

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Актриса Ирина Темичева объяснила, как спасти супружеские отношения от краха.

Фото: https://vk.com/id12315974 by ВК-аккаунт Ирины Темичевой is licensed under public doman

Ирина Темичева исполнила в комедийном фильме "Право на лево" роль женщины по имени Алёна, супруг которой увлёкся любовницей.

Ранее российские знаменитости раскритиковали женатого рэпера Натана за любовные похождения на шоу "Звёзды в джунглях".

Актриса объяснила, что её героиня ставит на первое место в своей жизни семью, однако она находит в себе силы обратить внимание на себя. Сама звезда кинематографа отметила, что ей не приходилось сталкиваться с изменой мужа.

"Но всё решается исключительно разговорами. Это ключ к успешному и долгосрочному браку", — цитирует слова Ирины "Вечерняя Москва".

Она отметила, что стоит пытаться сохранить тот брак, в котором есть любовь.

"Разрушить всегда проще, чем сохранить", — выразила своё мнение актриса.

Уточнения

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи.



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