Актриса Ирина Темичева назвала секрет крепкого и долгосрочного брака

Актриса Ирина Темичева объяснила, как спасти супружеские отношения от краха.
Ирина Темичева исполнила в комедийном фильме "Право на лево" роль женщины по имени Алёна, супруг которой увлёкся любовницей.
Ранее российские знаменитости раскритиковали женатого рэпера Натана за любовные похождения на шоу "Звёзды в джунглях".
Актриса объяснила, что её героиня ставит на первое место в своей жизни семью, однако она находит в себе силы обратить внимание на себя. Сама звезда кинематографа отметила, что ей не приходилось сталкиваться с изменой мужа.
"Но всё решается исключительно разговорами. Это ключ к успешному и долгосрочному браку", — цитирует слова Ирины "Вечерняя Москва".
Она отметила, что стоит пытаться сохранить тот брак, в котором есть любовь.
"Разрушить всегда проще, чем сохранить", — выразила своё мнение актриса.
Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.