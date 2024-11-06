Ксения Собчак показала шикарный торт со своего дня рождения

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала кадры со своего 43-го дня рождения с огромным тортом и знаменитыми гостями.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме"* кадры с праздника в честь её дня рождения.

На фото можно увидеть огромный торт с красным декором и длинными свечами. На празднике сыграл на фортепиано семилетний сын Ксении Платон. Поздравить журналистку пришли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов и другие звёзды.

"Это был незабываемый вечер с танцами, ослепительной явкой и любимой Жанной Агузаровой", — написала Ксения под кадрами.

Ранее мама Ксении Собчак Людмила Нарусова подарила дочери фанерную фигуру президента РФ Владимира Путина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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