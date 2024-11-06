Владислав Бакальчук сравнил себя с главой США Дональдом Трампом

Владислав Бакальчук объяснил, в чём схожесть между ним и президентом США Дональдом Трампом.
Владислав Бакальчук увидел в себе черты, которыми обладает американский лидер Дональд Трамп.
"Мы оба знаем, что значит строить империю и вести бизнес через все сложности и вызовы", — сообщил экс-супруг владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким.
Он отметил, что ему и Трампу удалось преодолеть много испытаний, соперничая с неадекватными противниками.
Бакальчук напомнил о том, что Дональда Трампа пытались отправить за решётку за преступления, которые он не совершал. Те же события, по мнению Владислава, были и в его непростой биографии.
Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.
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