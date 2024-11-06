Тимати рассказал о своих посещениях вечеринок скандального рэпера P.Diddy

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати признался, что ему приходилось посещать мероприятия, организованные скандально известным рэпером США P. Diddy.

Фото: https://vk.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Тимати сообщил, что 15 лет назад общий знакомый представил его рэперу P. Diddy, которого сейчас обвиняют в организации непристойных вечеринок.

Российский исполнитель заверил, что на печально известные "белые вечеринки" его не приглашали, а те, мероприятия, на которые его звали, были ничем не примечательны.

"Сказать, что я видел дичайшие оргии или кто-то предлагал мне что-то употребить — такой ситуации не было", — рассказал артист на своей страничке ВК.

Тимати объяснил, что на вечерах P.Diddy, куда его звали, не было несовершеннолетних.

Исполнитель хита "Плачут небеса" признался, что не знает огорчаться ему или радоваться тому, что его не звали на те самые "белые вечеринки", которые сейчас фигурируют в уголовных делах против американского рэпера.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель. Получил известность в 2004 году, после участия в шоу «Фабрика звёзд 4».



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