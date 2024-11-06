Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавить в тесто, чтобы блины не прилипали
Россия не собирается отдавать скифское золото Западу
Откройте секреты долгого цветения тюльпанов: советы по уходу и посадке
Секреты долголетия кошек: 4 простых шага к здоровью
Зонд NASA Parker находится на стадии подготовки к рекордному сближению с Венерой
Врач рассказала, чем опасна неправильная подушка для сна
Стиль и стройность: как одежда помогает скрыть проблемные зоны
Индийская гимнастика поможет снять напряжение в спине
Лиза Арзамасова рассказала, какое хобби выбрала для трёхлетнего сына

Зепюр Брутян показала сказочные десерты на дне рождения Павла Прилучного

1:11
Шоу-бизнес

Зепюр Брутян поделилась романтичными кадрами со дня рождения Павла Прилучного.

Зепюр Брутян показала сказочные десерты на дне рождения Павла Прилучного
Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян показала, как они с Павлом Прилучным отметили его день рождения. Звезде сериала "Мажор" 5 октября исполнилось 37 лет.

Супруга артиста устроила мужу сюрприз. Она украсила их дом шариками в виде красных сердец, они выпили шампанского и страстно поцеловались. Затем супруги отправились в ресторан.

Там муж и жена при полном параде отведали изысканных блюд и необычного вида десерты.

Поклонники пожелали Прилучному и Зепюр семейного счастья. Ложку дёгтя, однако, добавляли комментаторы, которые припомнили парочке их противостояние с бывшей женой актёра Агатой Муцениеце, которая пытается вернуть домой сына. Суд постановил, что мальчик должен жить с матерью, однако Прилучный не спешит возвращать экс-супруге наследника.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала сказочно прекрасный торт, который она заказала в честь дня рождения мужа, фигуриста Евгения Плющенко.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Садоводство, цветоводство
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших Аудио 
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Последние материалы
Лиза Арзамасова рассказала, какое хобби выбрала для трёхлетнего сына
Оливье для ленивых: приготовьте "Лакомку" за пять минут
Полезные оладьи с петрушкой — простой и быстрый рецепт
Как создать идеальный объем губ: советы визажиста
Секрет идеальной корочки: простая хитрость для жарки картошки
Суды атакуют потребительские экстремисты
Энергосистема Нигерии в 9 раз в этом году вышла из строя
Гладиолусы: как сохранить их красоту до следующего сезона
ГАИ назвала способ избежать штрафа в 15000 рублей за управление автомобилем с механикой
Как подружить кошку и собаку: советы для успешного знакомства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.