Зепюр Брутян показала сказочные десерты на дне рождения Павла Прилучного

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зепюр Брутян поделилась романтичными кадрами со дня рождения Павла Прилучного.

Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян показала, как они с Павлом Прилучным отметили его день рождения. Звезде сериала "Мажор" 5 октября исполнилось 37 лет.

Супруга артиста устроила мужу сюрприз. Она украсила их дом шариками в виде красных сердец, они выпили шампанского и страстно поцеловались. Затем супруги отправились в ресторан.

Там муж и жена при полном параде отведали изысканных блюд и необычного вида десерты.

Поклонники пожелали Прилучному и Зепюр семейного счастья. Ложку дёгтя, однако, добавляли комментаторы, которые припомнили парочке их противостояние с бывшей женой актёра Агатой Муцениеце, которая пытается вернуть домой сына. Суд постановил, что мальчик должен жить с матерью, однако Прилучный не спешит возвращать экс-супруге наследника.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала сказочно прекрасный торт, который она заказала в честь дня рождения мужа, фигуриста Евгения Плющенко.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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