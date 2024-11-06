Лиза Арзамасова рассказала, какое хобби выбрала для трёхлетнего сына

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* кадры с занятий трёхлетнего сына Льва.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова разместила в социальных сетях кадры, на которых её наследник Лев занимается музыкой с молодым преподавателем.

Педагог учит ребёнка играть ноты на синтезаторе. Учитель по музыке предлагал мальчику выбрать удобный для него палец, чтобы нажимать на клавиши для извлечения звуков.

Актриса поблагодарила педагогов и тренеров, которые очень терпеливо обучают подрастающее поколение.

"Это же сколько надо ангельского терпения, чтобы уговорить, заинтересовать, замотивировать маленькое "хулиганьё" и шаг за шагом стремиться к результатам", — написала Лиза под кадрами.

Звезда отметила, что ей неважно, свяжет ли её сын свою жизнь с музыкой, однако уверена, что занятия с талантливым педагогом пойдёт мальчику на пользу.

Отец Льва, фигурист Илья Авербух отмечал, что отправил сына заниматься гимнастикой в надежде на то, что тот свяжет свою жизнь с фигурным катанием.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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