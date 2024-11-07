Лайма Вайкуле спустя год объяснила фразу про кормилицу СССР

Год назад в одном из своих интервью Лайма Вайкуле произнесла фразу о том, что она была "кормилицей СССР". Сейчас певица попыталась объяснить, что имела в виду не столько себя, сколько всех советских граждан.
По словам Вайкуле, её высказывание, вызвавшее столь бурную реакцию, было неправильно понято.
"Но надо же понимать! Я на себе имела в виду, что каждый человек, который тогда работал, мы просто…", — путаясь искала слова певица.
Её собеседник подсказал ей, указав на несправедливые финансовые условия, в которых тогда находились все. Вайкуле ухватилась за его мысль, заявив, что именно это она и хотела сказать.
"Ну конечно. Нет, они приписали, что только я, больше никого", — заключила Вайкуле.
Оправдания не очень помогли. Пользователи сети приняли их с брезгливым недоумением, написав, что Вайкуле "хотела как лучше, а вышло как всегда".
Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле — советская и латвийская эстрадная певица.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.