Лайма Вайкуле спустя год объяснила фразу про кормилицу СССР

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Год назад в одном из своих интервью Лайма Вайкуле произнесла фразу о том, что она была "кормилицей СССР". Сейчас певица попыталась объяснить, что имела в виду не столько себя, сколько всех советских граждан.

Фото: YouTube канал Пазлы Реальности by Скриншот видео YouTube канала Пазлы Реальности, PDM

По словам Вайкуле, её высказывание, вызвавшее столь бурную реакцию, было неправильно понято.

"Но надо же понимать! Я на себе имела в виду, что каждый человек, который тогда работал, мы просто…", — путаясь искала слова певица.

Её собеседник подсказал ей, указав на несправедливые финансовые условия, в которых тогда находились все. Вайкуле ухватилась за его мысль, заявив, что именно это она и хотела сказать.

"Ну конечно. Нет, они приписали, что только я, больше никого", — заключила Вайкуле.

Оправдания не очень помогли. Пользователи сети приняли их с брезгливым недоумением, написав, что Вайкуле "хотела как лучше, а вышло как всегда".

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле — советская и латвийская эстрадная певица.



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