Кожевникова показала свою семью на отдыхе и заявила, что все вылезли из неё

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова показала, как весело проводит время с детьми на курорте.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by ВК-аккаунт Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фото со своими сыновьями. Мальчики и их мама запечатлены загорелыми и счастливыми под южным солнышком.

"Пропала на отдыхе. Лучика солнца вам в ленту. Сама не могу поверить, что все из меня вылезли", — написала актриса под снимком с наследниками.

Актриса с мужем Евгением Васильевым воспитывает четверых сыновей — Ивана (2014 года рождения), Максима (2015 года рождения), Василия (2017 года рождения). Младший сын звезды Александр родился осенью прошлого года.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



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