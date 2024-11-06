Бородина рассказала дочери о росте ВВП в России и заверила, что санкции не работают

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина побеседовала с младшей дочерью Теоной о росте благосостояния России.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* фото с младшей дочерью Теоной от Курбана Омарова.

Звезда "Дома-2" отметила, что довольна своими дочерьми, так как они справляются с учёбой самостоятельно. Когда же наследницы спрашивают что-либо у матери, та им объясняет охотно.

Бородина поведала дочери, что МВФ признал Россию четвёртой экономикой мира.

"Такой же рост показывает только Индия. У девчонок закономерный вопрос: получается, что санкции не работают? Получается, что да. Наш ВВП растёт, а в Германии, например, все совсем наоборот", — написала телеведущая под снимком.

Она напомнила старую пословицу, которая гласит: "Не рой яму другому, сам в неё попадёшь".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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