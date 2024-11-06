Гениальный предатель: Познер ушёл от ответа на критику Михалкова

Владимир Познер заявил, что не смотрел выпуск "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова с критикой в свой адрес и отказался комментировать претензии режиссёра.

Фото: voanews.com by Сергей Москалев, PDM

В одной из передач Михалков осудил цикл фильмов Познера "Турецкая тетрадь", где тот берет интервью у Орхана Памука, который ранее выступил против спецоперации на Украине. Тем более, что фильм вышел за неделю до визита президента Эрдогана в Казань.

Режиссёр также напомнил про заявление Познера о чувстве отчуждения от русской идентичности, по его мнению, подобные высказывания способствуют созданию отрицательного образа России.

Рассуждая об этой ситуации, Михалков согласился с сатириком Михаилом Задорновым, называвшим Познера "гениальным предателем".

"Я не видел программу Михалкова, так как был за рубежом. Комментировать то, что я не видел, с чьих-то слов я не стану", — сказал Познер, подчеркнув, что задача снятого им цикла — показать страну и народ.

Уточнения

Познер Владимир Владимирович (род. 1934) — советский и российский журналист, телеведущий, писатель.



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