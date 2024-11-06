Юрий Лоза раскритиковал выходку Сергея Лазарева на шоу

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Певец Юрий Лоза не одобрил поведение Сергея Лазарева на шоу "Ну-ка, все вместе!", который возомнил себя человеком-пауком.

Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman

Автора и исполнителя хита "Плот" ужаснула выходка Сергея Лазарева, который стал спрыгивать с балока на балкон, чтобы нажать кнопку за понравившегося ему участника музыкального конкурса.

"Понимаете, у них мозги уже сдвинуты в другую сторону. Они такие важные, уже памятники сами себе поставили", — цитирует слова Лозы aif.ru.

Лоза напомнил Лазареву, что он только певец, а не автор песен. Он назвал профессию исполнителя "открывателем рта". Ведущих шоу он обозвал говорящими головами.

"Это же не создатели, не авторы, не творцы!" — выразил своё негодование Юрий Эдуардович.

Ранее Юрия Лозу возмутила обязанность делать отчисления в пенсионный фонд.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.



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