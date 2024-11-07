Мать Павла Прилучного назвала хейтеров сына больными людьми

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать актёра Павла Прилучного хореограф Любовь Прилучная опубликовала в соцсетях пост о больных людях на фоне суда за внука.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

"Люди пропитаны злобой, ненавистью и завистью. И я сомневаюсь, что все это от хорошей жизни", — написала Прилучная.

Она уверена, что счастливый человек не будет желать зла, распространять слухи и пытаться кого-то рассорить. Мать Прилучного считает, что так поступают лишь больные люди, и добавляет, что они больны душой и сердцем.

Сейчас актёр судится с Агатой Муцениеце об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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