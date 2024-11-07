Прохор Шаляпин вступился за Сергея Лазарева после скандала на телешоу Ну-ка, все вместе!

Певец Прохор Шаляпин вступился за коллегу Сергея Лазарева после скандала на шоу "Ну-ка, все вместе!".
В новом выпуске передачи Лазарев эпично спрыгнул вниз и нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, в результате чего две участницы набрали по 100 баллов и получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.
"Сережа Лазарев всегда был наделен чувством справедливости. Он такой добрый парень, который проявляет себя с очень порядочной стороны", — размышляет Шаляпин.
Прохор считает, что Лазарев всегда за талант и не видит в этой позиции ничего зазорного, даже если это рекламный ход проекта.
Шаляпин особо подчеркнул, что шоу "Ну-ка, все вместе!" несёт позитив и доброту, а также дает шансы молодым ребятам из регионов.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин — российский певец, телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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