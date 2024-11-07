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Дворцов: Пугачёвой нужны деньги и она продаёт внучкины бриллианты

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Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Алла Пугачёва планирует продать свою коллекцию украшений, чтобы решить финансовые проблемы.

Дворцов: Пугачёвой нужны деньги и она продаёт внучкины бриллианты
Фото: YouTube канал УНІАН by Скриншот видео YouTube канала УНІАН, PDM

Шоумен напомнил, что ранее Галкин* зарабатывал по 9-10 млн рублей за корпоратив и получал зарплату на шоу, но теперь его концерты собирают лишь небольшие залы. Супругам также нужно оплачивать обслуживание замка в Грязи, что стоит миллион рублей в месяц, а также содержать три квартиры.

Дворцов добавил, что Пугачёва также решила продать коллекцию бриллиантов и сапфиров которую она обещала подарить внучке Клавдии — дочери Кристины Орбакайте.

*Признан иноагентом в России

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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