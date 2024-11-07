Продюсер Дворцов назвал гонорар Сергея Лазарева за концерт

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Дворцов поделился информацией о гонораре Сергея Лазарева за концерт. По его словам, Сергей зарабатывает около двух миллионов рублей за каждое выступление.

Фото: YouTube канал Alex Korelin by Скриншот видео YouTube канала Alex Korelin, PDM

Дворцов отметил, что не знаком с подробностями райдера Лазарева, но охарактеризовал певца как тактичного, доброго и открытого человека, которого очень любят его поклонники.

Шоумен считает, что Лазарев является одним из самых сильных артистов на российской эстраде. Он также заметил, что гонорары его коллеги по группе Smash, Влада Топалова, снизились. Это может быть связано с тем, что исполнитель стал реже появляться на светских мероприятиях и телевидении, что, в свою очередь, повлияло на его популярность.

"У них разница в гонорарах, ну, может быть, от 500 тысяч до 1 млн рублей. Вот Влад сейчас менее востребован, чем Лазарев, потому что он реально появляется реже, меньше на светских мероприятиях и телевидении бывает. От этого, соответственно, тоже много что зависит", — рассказал шоумен.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий.



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