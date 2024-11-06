40-летняя певица Акула родила первого ребёнка и назвала его старинным именем

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-летняя Оксана Почепа, известная как певица Акула, впервые стала мамой.

Фото: https://vk.com/oksana_pochepa by ВК-аккаунт Оксаны Почепы is licensed under public doman

Певица Акула родила своего первенца в сорокалетнем возрасте. Она назвала свою наследницу старинным именем Раиса.

Исполнительница хита "Кислотный диджей" рассказала, что долго шла к рождению первого ребёнка.

"Ура! Это свершилось", — написала звезда в социальных сетях.

Она рассыпалась в благодарностях медицинскому персоналу, который сопровождал её поздние роды.

"Весь персонал работал как единый слаженный механизм. Благодаря вашим ответственным решениям мои роды прошли, как праздник!" — заявила знаменитость.

Уточнения

Оксана Александровна Поче́па (творческий псевдоним до 2006 года — Акула; род. 20 июля 1984, Ростов-на-Дону) — российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.