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40-летняя певица Акула родила первого ребёнка и назвала его старинным именем

0:44
Шоу-бизнес

40-летняя Оксана Почепа, известная как певица Акула, впервые стала мамой.

40-летняя певица Акула родила первого ребёнка и назвала его старинным именем
Фото: https://vk.com/oksana_pochepa by ВК-аккаунт Оксаны Почепы is licensed under public doman

Певица Акула родила своего первенца в сорокалетнем возрасте. Она назвала свою наследницу старинным именем Раиса.

Исполнительница хита "Кислотный диджей" рассказала, что долго шла к рождению первого ребёнка.

"Ура! Это свершилось", — написала звезда в социальных сетях.

Она рассыпалась в благодарностях медицинскому персоналу, который сопровождал её поздние роды.

"Весь персонал работал как единый слаженный механизм. Благодаря вашим ответственным решениям мои роды прошли, как праздник!" — заявила знаменитость.

Уточнения

Оксана Александровна Поче́па (творческий псевдоним до 2006 года — Акула; род. 20 июля 1984, Ростов-на-Дону) — российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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