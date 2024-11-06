40-летняя Оксана Почепа, известная как певица Акула, впервые стала мамой.
Певица Акула родила своего первенца в сорокалетнем возрасте. Она назвала свою наследницу старинным именем Раиса.
Исполнительница хита "Кислотный диджей" рассказала, что долго шла к рождению первого ребёнка.
"Ура! Это свершилось", — написала звезда в социальных сетях.
Она рассыпалась в благодарностях медицинскому персоналу, который сопровождал её поздние роды.
"Весь персонал работал как единый слаженный механизм. Благодаря вашим ответственным решениям мои роды прошли, как праздник!" — заявила знаменитость.
Оксана Александровна Поче́па (творческий псевдоним до 2006 года — Акула; род. 20 июля 1984, Ростов-на-Дону) — российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.