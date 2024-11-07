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Уехавшего из России комика Белого обокрали в Испании

0:41
Шоу-бизнес

Известный стендап-комик Руслан Белый* рассказал, как не успел он переехать в Испанию, как у него в спортивном зале украли дорогую обувь, сообщает EADaily.

Уехавшего из России комика Белого обокрали в Испании
Фото: YouTube канал @RuslanBelyy by Скриншот видео YouTube канала @RuslanBelyy, PDM

По словам Белого, он по старой московской привычке оставил свои брендовые кроссовки в раздевалке, а когда вернулся после тренировки, их уже не было. Сначала он подумал, что обувь могли переставить, пока мыли пол, и обратился к сотрудникам спортзала.

"Они на меня смотрели типа: "А что нелогичного? С каким вопросом ты к нам пришел вообще? Ты забыл кроссовки, их нет. Это Испания"", — поиронизировал бывший ведущий стендап шоу.

*- Признан иноагентом в России

Уточнения

Русла́н Ви́кторович Бе́лый (род. 28 декабря 1979, Прага, Чехословакия) — российский комик, продюсер, телеведущий и юморист. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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