Эмир Кустурица обещал показать в экранизации романа Достоевского, какой он видит Россию

Режиссёр Эмир Кустурица объяснил, почему мечтает снять фильмы по произведениям Фёдора Достоевского.
Сербский режиссёр Эмир Кустурица презентовал свою книгу "Мятежный ангел" в Московском доме книги. Там он ответил на вопросы журналистов.
Кинодеятель признался, что планирует экранизировать Достоевского в жанре трагикомедии. Он отметил, что речь идёт о романе российского писателя "Преступление и наказание".
Кустурица объяснил, что Фёдор Достоевский поднимает в своих произведениях темы, которые его тоже волнуют. 70-летний кинодеятель отметил, что вынашивал планы экранизировать роман великого российского литератора с 25 лет.
"Я пытался сделать это и во Франции, и в Италии, и в Сербии, но только в России это стало возможным. В июне-августе следующего года начнутся съемки. Фильм будет на русском языке, и с помощью него я хочу показать Россию так, как вижу её я", — цитирует слова Эмира Кустурицы "Вечерняя Москва".
Эми́р Кусту́рица (босн. Emir Kusturica, серб. Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, СФРЮ) — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.
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