Юрий Лоза раскритиковал сериал Мосгаз из-за актёрского состава

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Певец Юрий Лоза дал ценный совет создателям российских сериалов, которые, по его мнению, совершают непростительную ошибку.

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Юрий Лоза считает, что авторы российских сериалов мало думают о зрителях. Он выразил свою точку зрения на примере сериала "Мосгаз. Метроном", в котором главные роли сыграли актёры Андрей Мерзликин и Марина Александрова.

"С теми же выражениями лиц, в тех же костюмах, что и в сериале "Художник", только там они были бандит и бандитка, а в новом — работники МУРа", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.

Он порекомендовал создателям многосерийных фильмов на ТВ менять иногда актёрский состав. Певец уверен, что в стране найдётся много артистов, которые ещё не сильно примелькались публике и способны самоотверженно трудиться на съёмочной площадке.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, телеведущий; Заслуженный артист Российской Федерации (2018).

