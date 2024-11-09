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Юрий Лоза раскритиковал сериал Мосгаз из-за актёрского состава

0:56
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза дал ценный совет создателям российских сериалов, которые, по его мнению, совершают непростительную ошибку.

Юрий Лоза раскритиковал сериал Мосгаз из-за актёрского состава
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Юрий Лоза считает, что авторы российских сериалов мало думают о зрителях. Он выразил свою точку зрения на примере сериала "Мосгаз. Метроном", в котором главные роли сыграли актёры Андрей Мерзликин и Марина Александрова.

"С теми же выражениями лиц, в тех же костюмах, что и в сериале "Художник", только там они были бандит и бандитка, а в новом — работники МУРа", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.

Он порекомендовал создателям многосерийных фильмов на ТВ менять иногда актёрский состав. Певец уверен, что в стране найдётся много артистов, которые ещё не сильно примелькались публике и способны самоотверженно трудиться на съёмочной площадке.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, телеведущий; Заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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