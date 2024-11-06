Виктория Боня спрогнозировала победу Трампа на выборах в США на основе своего сна

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Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему уверена, что на выборах в США победит Дональд Трамп.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня опубликовала в своём Telegram-канале схему с распределением голосов на американской выборной гонке. На схеме уверенно лидирует Дональд Трамп.

Знаменитость активно поддержала потенциального президента США.

"Трамп! Ты нам нужен. Мне уже приснился сон, что я была на ужине с Трампом. Значит всё будет", — рассказала о своих предчувствиях модель.

В Сети шутят, что Мелании Трамп стоит насторожиться, так как у неё появилась конкурентка, которая уже спит и видит свои ужины с главой США.

Подписчики Бони посоветовали ей остудить пыл, так как считают, что результаты выборов США никак не повлияют на ситуацию в России.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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