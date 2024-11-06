Виктория Боня спрогнозировала победу Трампа на выборах в США на основе своего сна

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему уверена, что на выборах в США победит Дональд Трамп.
Виктория Боня опубликовала в своём Telegram-канале схему с распределением голосов на американской выборной гонке. На схеме уверенно лидирует Дональд Трамп.
Знаменитость активно поддержала потенциального президента США.
"Трамп! Ты нам нужен. Мне уже приснился сон, что я была на ужине с Трампом. Значит всё будет", — рассказала о своих предчувствиях модель.
В Сети шутят, что Мелании Трамп стоит насторожиться, так как у неё появилась конкурентка, которая уже спит и видит свои ужины с главой США.
Подписчики Бони посоветовали ей остудить пыл, так как считают, что результаты выборов США никак не повлияют на ситуацию в России.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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