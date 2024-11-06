Мисс России – 2015 Софье Никитчук грозит до пяти лет колонии за контрабанду

Мисс России 2015 Софья Никитчук может получить до пяти лет лишения свободы по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде стратегически важных товаров, сообщает EADaily.
Её задержали во Внуково с ювелирными украшениями на сумму 12 миллионов рублей.
Софья Никитчук прилетела из Ниццы транзитом через Стамбул и воспользовалась "зелёным коридором". Однако таможенники остановили её и провели досмотр. В результате были обнаружены часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по закону необходимо декларировать.
Никитчук утверждает, что украшения являются личными, и не стала их декларировать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мисс Росси́я — ежегодный российский национальный конкурс красоты, проводимый с 1993 года.
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