Мисс России – 2015 Софье Никитчук грозит до пяти лет колонии за контрабанду

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мисс России 2015 Софья Никитчук может получить до пяти лет лишения свободы по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде стратегически важных товаров, сообщает EADaily.

Фото: Канал t.me/mash by Скриншот канала t.me/mash, PDM

Её задержали во Внуково с ювелирными украшениями на сумму 12 миллионов рублей.

Софья Никитчук прилетела из Ниццы транзитом через Стамбул и воспользовалась "зелёным коридором". Однако таможенники остановили её и провели досмотр. В результате были обнаружены часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по закону необходимо декларировать.

Никитчук утверждает, что украшения являются личными, и не стала их декларировать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточнения

Мисс Росси́я — ежегодный российский национальный конкурс красоты, проводимый с 1993 года.



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