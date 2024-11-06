Исполнитель хита Гламур остановил концерт ради фанатки: мамуля звонит

Певец Nkeeei растрогал зрителей во время своего концерта в Сургуте. Он прекратил выступление, чтобы девушка смогла поговорить по телефону с мамой.
Исполнитель хитов "Гламур" и "Танцуй" выступил с концертом в Ханты-Мансийском автономном округе.
Ранее сообщалось, что певцу Амирчику не удалось попасть на свой собственный концерт.
Как сообщает muksun.fm, в какой-то момент музыкант взял телефон в руки одной из своих поклонниц, чтобы записать на видео ролик, однако моментально вернул девушке гаджет, так как увидел входящий звонок от мамы.
"Паузу. Мамуля звонит. Мамуля — это святое", — объяснил исполнитель со сцены.
Он не только остановил выступление, но и попросил организаторов сделать музыку потише, чтобы фанатка смогла спокойно поговорить с родительницей.
Настоящее имя певца Nkeeei — Никита Коробыко. Он стал популярным благодаря своим песням, которые активно разошлись по социальным сетям.
Сургу́т (хант. Сәрханӆ, Сө̆ркут) — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.
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