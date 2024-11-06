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Исполнитель хита Гламур остановил концерт ради фанатки: мамуля звонит

1:05
Шоу-бизнес

Певец Nkeeei растрогал зрителей во время своего концерта в Сургуте. Он прекратил выступление, чтобы девушка смогла поговорить по телефону с мамой.

Исполнитель хита Гламур остановил концерт ради фанатки: мамуля звонит
Фото: https://vk.com/nkeeei by ВК-аккаунт певца Nkeeei is licensed under public doman

Исполнитель хитов "Гламур" и "Танцуй" выступил с концертом в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что певцу Амирчику не удалось попасть на свой собственный концерт.

Как сообщает muksun.fm, в какой-то момент музыкант взял телефон в руки одной из своих поклонниц, чтобы записать на видео ролик, однако моментально вернул девушке гаджет, так как увидел входящий звонок от мамы.

"Паузу. Мамуля звонит. Мамуля — это святое", — объяснил исполнитель со сцены.

Он не только остановил выступление, но и попросил организаторов сделать музыку потише, чтобы фанатка смогла спокойно поговорить с родительницей.

Настоящее имя певца Nkeeei — Никита Коробыко. Он стал популярным благодаря своим песням, которые активно разошлись по социальным сетям.

Уточнения

Сургу́т (хант. Сәрханӆ, Сө̆ркут) — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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