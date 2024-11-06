Фигурист Илья Авербух показал двух своих сыновей: красивые парни какие

Звезда фигурного катания Илья Авербух пригласил на своё представление двух своих сыновей — старшего Мартина и младшего Лёву.
Илья Авербух опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён с двумя своими наследниками — 20-летним Мартином, сыном фигуриста от первого брака с Ириной Лобачёвой и трёхлетним сыном Львом от актрисы Лизы Арзамасовой.
"Мои главные зрители", — написал под фото спортсмен.
8 августа 2024 года у Авербуха родилась также дочь Лия.
Подписчики осыпали отца и сыновей комплиментами.
"Оба сына похожи на своих красивых мам — счастливыми будут";
"Красавчики какие, Ваши сыновья";
"Красивые парни какие", — писали фолловеры под постом Авербуха.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.
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