Фигурист Илья Авербух показал двух своих сыновей: красивые парни какие

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда фигурного катания Илья Авербух пригласил на своё представление двух своих сыновей — старшего Мартина и младшего Лёву.

Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха, PDM

Илья Авербух опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён с двумя своими наследниками — 20-летним Мартином, сыном фигуриста от первого брака с Ириной Лобачёвой и трёхлетним сыном Львом от актрисы Лизы Арзамасовой.

"Мои главные зрители", — написал под фото спортсмен.

8 августа 2024 года у Авербуха родилась также дочь Лия.

Подписчики осыпали отца и сыновей комплиментами.

"Оба сына похожи на своих красивых мам — счастливыми будут"; "Красавчики какие, Ваши сыновья"; "Красивые парни какие", — писали фолловеры под постом Авербуха.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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