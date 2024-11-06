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Фигурист Илья Авербух показал двух своих сыновей: красивые парни какие

0:58
Шоу-бизнес

Звезда фигурного катания Илья Авербух пригласил на своё представление двух своих сыновей — старшего Мартина и младшего Лёву.

Фигурист Илья Авербух показал двух своих сыновей: красивые парни какие
Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха, PDM

Илья Авербух опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён с двумя своими наследниками — 20-летним Мартином, сыном фигуриста от первого брака с Ириной Лобачёвой и трёхлетним сыном Львом от актрисы Лизы Арзамасовой.

"Мои главные зрители", — написал под фото спортсмен.

8 августа 2024 года у Авербуха родилась также дочь Лия.

Подписчики осыпали отца и сыновей комплиментами.

"Оба сына похожи на своих красивых мам — счастливыми будут";

"Красавчики какие, Ваши сыновья";

"Красивые парни какие", — писали фолловеры под постом Авербуха.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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