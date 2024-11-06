Стало известно, какое наказание грозит Дане Милохину из-за неявки в военкомат

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дане Милохину грозит административное взыскание за третью неявку в военкомат города Красногорска.

Фото: YouTube канал Milokhin Team by Скриншот видео YouTube канала Milokhin Team, PDM

Блогер, два года назад уехавший из России в Дубай, продолжает получать повестки по месту прописки. За третий отказ явиться ему грозит штраф до 30 тысяч.

В июне Милохину исполнится 23 года, а это призывной возраст. Парень в хорошей физической форме и занимается ММА. Однако зрение оставляет желать лучшего: по словам приёмного отца, у Дани минус 6, что делает его ограниченно годным. Но проверить это военврачам Красногорска пока не удалось.

Уточнения

Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин (род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.





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