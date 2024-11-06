Стас Садальский высказался о личности Ксении Собчак: временами терпеть не могу

Актёр Станислав Садальский объяснил, что думает о Ксении Собчак, которой 5 ноября исполнилось 43 года.

Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Станислав Садальский не прошёл мимо новости о дне рождения Ксении Собчак. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал журналистку "неоднозначной мадам".

Актёр признался, что временами терпеть не может Ксению за то, что она нападает на приятных ему людей.

"А потом время проходит, слушаю что она говорит и думаю: "Ну молодец девка, как скажет что-нибудь… как скажет… во даёт!", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее мама Ксении Собчак Людмила Нарусова подарила дочери фанерную фигуру Владимира Путина с букетом цветов.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.