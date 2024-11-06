Вера Брежнева снова запела на русском и снизила ценник на корпоративы

42-летняя Вера Брежнева вслед за Светланой Лободой решила поступиться принципами и готова выступать перед россиянами на русском языке, правда, за границей.
После развода Брежнева снизила стоимость корпоративов на 2 млн рублей. Выступление певицы обойдётся заказчику в 6 млн вместо прежних восьми.
Артистка путешествует с командой из 12 человек, летает бизнес-классом, передвигается на люксовом транспорте без парфюмов. В гостинице предпочитает номера люкс и евростандарт с обязательными шторами блэкаут, спа-салоном и спортзалом.
Из съестного в райдере присутствуют цикорий, орехи, сухофрукты, хлебцы, фрукты и ягоды. Певица старается держать фигуру.
Ве́ра Ви́кторовна Галушка — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.
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