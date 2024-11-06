Григорий Лепс рассказал, какое место в его жизни занимает алкоголь

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Григорий Лепс в интервью фигуристу Роману Костомарову рассказал, что стал меньше употреблять алкоголь и давно не принимает наркотики.

Фото: YouTube канал ГВЛ by Скриншот видео YouTube канала ГВЛ, PDM

"Конечно меньше. Это происходит примерно раз в 8-12 месяцев. Я могу уйти в себя. Наркотики я не употребляю давным давно, а выпивать выпиваю. Чувствую себя великолепно <…> Я пытаюсь начать учиться пить как нормальные люди", — сказал Лепс.

Певец добавил, что после обострения панкреатита и язвы по новому осмыслил свой образ жизни и поблагодарил маму и врачей за то, что вообще остался в живых.

Лепс также признался, что в Парижской клинике делал четыре операции на связках. Артист также надеется, что его отношения с Авророй Кибой, которую он ждёт из Лондона после окончания учёбы, продлятся долго.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор.



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