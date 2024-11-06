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Звезда Голливуда Ричард Гир навсегда покидает Америку из-за молодой жены

0:51
Шоу-бизнес

Голливудский актёр Ричард Гир решил покинуть Америку из-за молодой жены и переехать в Европу. Поклонники боятся, что артист завершит карьеру, и его больше не увидят на улицах США.

Звезда Голливуда Ричард Гир навсегда покидает Америку из-за молодой жены
Фото: YouTube канал foto albom by Скриншот видео YouTube канала foto albom, PDM

Гир уже продал ранчо в Коннектикуте за 10,75 млн долларов и теперь планирует переехать в Испанию, откуда родом его третья жена Алехандра Сильва. Она переехала в США шесть лет назад, чтобы быть с любимым мужчиной. А теперь Гир готов ради неё поселиться на родине жены.

Между супругами большая разница в возрасте — почти 35 лет, но это не мешает им быть счастливыми вместе. В феврале 2019 года у них родился первый ребёнок — мальчик Алехандро, а через год — ещё один сын Джеймс.

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949) — американский актёр. Лауреат премии Золотой глобус и номинант на премию Эмми.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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