Земфира* в Амстердаме вышла на сцену с плакатом на украинском языке

48-летняя певица Земфира*, покинувшая Россию в 2022 году, выступила в Амстердаме с табличкой "Дякую", чтобы поддержать украинских фанатов.

Фото: YouTube канал @zemfira_live by Скриншот видео YouTube канала @zemfira_live, PDM

Это слово с украинского переводится как "спасибо", и когда артистка подняла табличку, украинцы в зале восторженно приняли этот жест.

Последнее время Земфира* обосновалась во Франции с Ренатой Литвиновой и выступает в основном в Европе. Недавно поклонники творчества певицы заметили, что, к большому разочарованию, она явно халтурит на сцене. У них сложилось впечатление, что она выходит к зрителям совершенно не подготовленной.

*(признана иноагентом на территории РФ)

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.



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