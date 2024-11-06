Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний бюджет на авто в России: как изменились ожидания
Проиграла в гонке мемов и выборах: мемкоин Камалы Харрис обесценился
Простая и вкусная намазка из горошка и оливок
Как правильно поливать тыкву: советы огородникам
Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым
Уход за нормальной кожей: простые шаги к идеальному внешнему виду
Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
Персидская империя: империя, изменившая мир
Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога

Земфира* в Амстердаме вышла на сцену с плакатом на украинском языке

Шоу-бизнес

48-летняя певица Земфира*, покинувшая Россию в 2022 году, выступила в Амстердаме с табличкой "Дякую", чтобы поддержать украинских фанатов.

Земфира* в Амстердаме вышла на сцену с плакатом на украинском языке
Фото: YouTube канал @zemfira_live by Скриншот видео YouTube канала @zemfira_live, PDM

Это слово с украинского переводится как "спасибо", и когда артистка подняла табличку, украинцы в зале восторженно приняли этот жест.

Последнее время Земфира* обосновалась во Франции с Ренатой Литвиновой и выступает в основном в Европе. Недавно поклонники творчества певицы заметили, что, к большому разочарованию, она явно халтурит на сцене. У них сложилось впечатление, что она выходит к зрителям совершенно не подготовленной.

*(признана иноагентом на территории РФ)

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог
Авто
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог Аудио 
Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера
Красота и стиль
Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Сводка с фронта: Зеленский продолжает пугать мир корейцами в рядах ВС РФ, Пентагон считает потери Дмитрий Плотников В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Простая и вкусная намазка из горошка и оливок
Как правильно поливать тыкву: советы огородникам
Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым
Уход за нормальной кожей: простые шаги к идеальному внешнему виду
Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
Персидская империя: империя, изменившая мир
Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога
Проливные дожди парализовали работу аэропорта в Барселоне
Советы новичкам: как безопасно управлять автомобилем с первых дней
Андрей Аршавин заявил, что не одобряет игру в футбол с участием дам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.