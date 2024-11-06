Андрей Аршавин заявил, что не одобряет игру в футбол с участием дам

Андрей Аршавин, экс-капитан сборной России по футболу и отец троих детей телеведущей Юлии Барановской заявил, что не одобряет увлечение игрой в футбол среди женщин.
"Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, мой сын Артем далек от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно", — заявил обладатель Кубка УЕФА
Арсений Аршавин уже четвёртый год играет в футболке с ромбиком. И у него это неплохо получается. Он не раз побеждал в соревнованиях на детском уровне, а иногда демонстрирует впечатляющие для своего возраста достижения.
Например, на недавнем турнире на призы Олега Романцева Арсений забил гол с углового, оформив "сухой лист". И всё это левой ногой! Это было действительно эффектно.
Старший Аршавин не придаёт этому большого значения. По его словам, если сын добьётся успехов в спорте — прекрасно, если нет — он не расстроится.
Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981, Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера.
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