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Андрей Аршавин заявил, что не одобряет игру в футбол с участием дам

1:06
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин, экс-капитан сборной России по футболу и отец троих детей телеведущей Юлии Барановской заявил, что не одобряет увлечение игрой в футбол среди женщин.

Андрей Аршавин заявил, что не одобряет игру в футбол с участием дам
Фото: YouTube канал Футболтоп-к6е by Скриншот видео YouTube канала Футболтоп-к6е, PDM

"Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, мой сын Артем далек от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно", — заявил обладатель Кубка УЕФА

Арсений Аршавин уже четвёртый год играет в футболке с ромбиком. И у него это неплохо получается. Он не раз побеждал в соревнованиях на детском уровне, а иногда демонстрирует впечатляющие для своего возраста достижения.

Например, на недавнем турнире на призы Олега Романцева Арсений забил гол с углового, оформив "сухой лист". И всё это левой ногой! Это было действительно эффектно.

Старший Аршавин не придаёт этому большого значения. По его словам, если сын добьётся успехов в спорте — прекрасно, если нет — он не расстроится.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981, Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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