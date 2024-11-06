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Рики Мартин показал 16-летних сыновей близнецов

Шоу-бизнес

Фотографы застали 52-летнего Рики Мартина с его сыновьями, 16-летними Маттео и Валентино, в Нью-Йорке.

Рики Мартин показал 16-летних сыновей близнецов
Фото: YouTube канал Reporte Hollywood by Скриншот видео YouTube канала Reporte Hollywood, PDM

Оба подростка растут творческими: Валентино интересуется видеоконтентом и хочет стать известным YouTube-блогером. А Маттео пробует себя в живописи.

Близнецы не осознавали, насколько знаменит их отец, пока им не исполнилось "5 или 6 лет" и им не разрешили смотреть выступления Мартина из толпы, а не из-за кулис.

"Они вышли на сцену, а когда вернулись, то сказали: "О, мы сделали это, папа. Ты — Рики Мартин", — рассказал певец Келли Кларксон в июне 2024 года. — "Это было так красиво".

По сей день Маттео и Валентино являются главными критиками творчества отца.

Рики Мартин может похвастаться долгой музыкальной карьерой, но больше всего он гордится тем, что является отцом четверых детей. Всего у него четверо детей. Дочке Люсии сейчас 6 лет, а младшему Ренну — 5.

 

 

Уточнения

Энри́ке Марти́н Мора́лес — пуэрто-риканский поп-музыкант, актёр и писатель.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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