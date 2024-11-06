Рики Мартин показал 16-летних сыновей близнецов

Фотографы застали 52-летнего Рики Мартина с его сыновьями, 16-летними Маттео и Валентино, в Нью-Йорке.
Оба подростка растут творческими: Валентино интересуется видеоконтентом и хочет стать известным YouTube-блогером. А Маттео пробует себя в живописи.
Близнецы не осознавали, насколько знаменит их отец, пока им не исполнилось "5 или 6 лет" и им не разрешили смотреть выступления Мартина из толпы, а не из-за кулис.
"Они вышли на сцену, а когда вернулись, то сказали: "О, мы сделали это, папа. Ты — Рики Мартин", — рассказал певец Келли Кларксон в июне 2024 года. — "Это было так красиво".
По сей день Маттео и Валентино являются главными критиками творчества отца.
Рики Мартин может похвастаться долгой музыкальной карьерой, но больше всего он гордится тем, что является отцом четверых детей. Всего у него четверо детей. Дочке Люсии сейчас 6 лет, а младшему Ренну — 5.
Энри́ке Марти́н Мора́лес — пуэрто-риканский поп-музыкант, актёр и писатель.
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