Ксения Собчак получила в подарок ростовую фигуру Путина

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак и рассказала в своем Telegram-канале, что получила в подарок на день рождения ростовую фигуру президента России Владимира Путина.

Фото: Канал t.me/ksbchk by Скриншот видео канала t.me/ksbchk, PDM

По словам Собчак, такой подарок ей сделала мать — сенатор Людмила Нарусова. Журналистка записала ролик, пообещав показать что такое крутая мама. На видео она открывает дверь в комнату, где и стоит фигура Путина с букетом цветов.

Собчак призналась, что испытала шок, поскольку из-за плохого зрения сначала приняла картонного президента за настоящего.

"Мама у меня — лучшая на свете. С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус 4, вижу реального ВВ. ДР начался с тонуса во всем теле, скажу я вам!!! Вот что значит хорошее чувство юмора", — написала именинница.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая.



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